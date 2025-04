Inter-Cagliari 3-1, Thuram tra le insufficienze. Anche un altro! – TS

L’Inter ha vinto con il Cagliari per 3-1 e si è portato a sei punti di distanza dal Napoli in attesa della sua gara con l’Empoli. Marcus Thuram non è entrato bene ed ha preso un’insufficienza, le pagelle di Tuttosport.

DUE BOCCIATI – Marcus Thuram non ha fatto benissimo nemmeno in Inter-Cagliari e ha ricevuto la doppia insufficienza dalle pagelle dei giornali. Anche Tuttosport ha dato 5.5 appena all’attaccante nerazzurro, che ha perso troppi palloni ed è entrato molle nel secondo tempo per Lautaro Martinez. Il compagno argentino ha segnato ed ha raggiunto quota 20 in stagione per la quarta volta consecutiva. 7 per lui, così come per Yann Bisseck autore del terzo gol e per Yann Sommer. Il portiere ha fatto l’intervento decisivo per tenere il vantaggio nel primo tempo. Insufficienza, anche se con 5.5, per Nicola Zalewski, che alla prima da titolare si mostra piuttosto timido sulla destra uscendo alla fine per infortunio. 6.5 per Stefan de Vrij, decisivo nel salvataggio su Roberto Piccoli, e per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella a centrocampo. Il migliore è ovviamente Marko Arnautovic, che timbra il cartellino per la quarta volta nelle ultime cinque di campionato. A ciò aggiunge infine l’assist che gli vale il 7.5 finale!

fonte: Tuttosport – S.P.