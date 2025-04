L’Inter ha vinto contro il Cagliari per 3-1 ed ha preso il volo sulle ali di un fenomenale Marko Arnautovic. L’attaccante illumina San Siro ed è ancora decisivo, le pagelle del Corriere dello Sport.

PAGELLE – L’Inter sfrutta un pomeriggio da sogno di Marko Arnautovic per vincere contro il Cagliari con il risultato di 3-1. L’austriaco trascina con un gol fantastico di sinistro che ha aperto il pomeriggio del Meazza e ha deliziato il pubblico poi con un assist fantastico. Di interno destro ha fatto un passaggio interno per Lautaro Martinez che ha superato Elia Caprile con un dolce pallonetto. Arnautovic ha preso 7.5, mentre il Toro si è fermato a 7 arrivando al ventesimo gol stagionale. Stesso voto per Yann Bisseck autore del terzo gol dell’Inter, anche Hakan Calhanoglu arriva ad essere tra i migliori con il suo grande lavoro in cabina di regia. Pure Yann Sommer prende 7 per la sua parata decisiva su Roberto Piccoli, sul 6.5 rimangono Federico Dimarco con il suo assist e Nicolò Barella. Le uniche insufficienze in campo sono quelle di Marcus Thuram, entrato malissimo, e Nicola Zalewski uscito per crampi. Entrambi hanno ottenuto appena 5.5. Simone Inzaghi evita l’ennesima rimonta subita e guadagna il 7.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno