Inter-Cagliari 1-1, Joao Pedro gioco pericoloso su Godin: la moviola – GdS

Inter-Cagliari ieri a San Siro è terminata con il punteggio di 1-1 tra le polemiche soprattutto al fischio finale. Oltre il rigore dubbio ai danni del nuovo arrivato Ashley Young, la moviola della “Gazzetta dello Sport” analizza il caso dubbio di Joao Pedro in gioco pericoloso su Diego Godin.

LA MOVIOLA DELLA GAZZETTA – Inter-Cagliari è terminata in parità tra le occasioni sprecate dell’Inter e alcuni episodi tutt’ora dubbi. La rosea oggi in edicola analizza la moviola concentrandosi in particolare sul gol dei rossoblù di Radja Nainggolan (su deviazione). “Se al 61’ci sta non concedere rigore per Oliva che si frappone fra Young e il pallone, al 77’ prima dell’1-1 di Nainggolan dubbi sul mancato fischio per gioco pericoloso a Joao Pedro su Godin”. Poi altri episodi analizzati dalla Gazzetta: “Il primo episodio al 29’ prima del gol di Lautaro: c’è un contatto tra l’argentino e Walukiewicz prima dell’arrivo della palla ma sembra lieve, l’arbitro Manganiello vede direttamente e lo valuta non punibile e dopo il consulto col Var convalida la rete, valutazione che sembra corretta”.