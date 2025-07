Inter, buone notizie dalla UEFA! Fair Play Finanziario ok nel 2024

L’Inter riceve ottime notizie dalla UEFA in riferimento al rispetto dei parametri del Fair-Play Finanziario per l’anno 2024. Dal comunicato dell’organizzazione la valutazione finale.

VALUTAZIONE – Oggi la UEFA ha comunicato alcune decisioni in riferimenti ai club che sono sottoposti al monitoraggio delle norme del nuovo Fair Play Finanziario. La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA ha continuato a controllare 10 club già sotto accordo nella stagione 2024-2025. L’Inter era tra questi, così come il Milan. Entrambe le società hanno rispettato gli obiettivi finanziari intermedi nell’anno 2024. In Italia l’unica a non aver ottenuto il via libera dalla UEFA è stata la Roma. Le cessioni ultime non contano, arriverà una multa da 3 milioni di euro per l’anno finanziario precedente.