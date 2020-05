Inter, due buone notizie e passi avanti. Conte cambia gli allenamenti – Sky

L’Inter prosegue la preparazione, pur non sapendo ancora quando potrà tornare in campo. La speranza è che sia fra il 13 e il 20 giugno, ma intanto oggi sono iniziati gli allenamenti in piccoli gruppi e non più individuali. Andrea Paventi, collegato da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna sui passi avanti della squadra di Conte.

RITORNO AD APPIANO – Andrea Paventi comunica il lavoro svolto dall’Inter sotto gli occhi di Antonio Conte: «Oggi qui, in mattinata, c’è stato quasi un primo giorno di scuola da parte dei giocatori nerazzurri. Dopo una settimana di allenamenti individuali sono partiti i primi allenamenti collettivi. È chiaro che c’è stata una progressione di allenamenti: oggi ci sono stati contrasti forti, è stato un modo per ritrovare le distanze, per fare gruppo e per lavorare insieme. I due mesi di distanza hanno fatto perdere un po’ di vista il concetto di gruppo e di spogliatoio, tutto quello che dà forza a una squadra che deve ripartire».

I PROSSIMI PASSI – Paventi dà un’altra notizia positiva: «Proprio nell’attesa di conoscere ufficialmente le date di ripresa anche il lavoro nei prossimi giorni cambierà. Si intensificherà, per consentire a Conte e ai giocatori di arrivare alla ripresa del campionato nelle migliori condizioni possibili. Questa è sicuramente una buona notizia, l’altra è quella arrivata dai tamponi di ieri: tutti negativi, ancora una volta. È un gruppo che sta bene, che ha sempre più fiducia nella ripresa di questa stagione anche a livello di condizioni fisiche, atletiche ed emotive. Si è partiti oggi, si proseguirà nei prossimi: passi avanti. Poi Conte inizierà a provare gli schemi tattici, per un’Inter che di fatto riprenderà un campionato 2.0».