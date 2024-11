Inter, senti Buchanan: «Più forte che mai. Amico di David! Vi spiego il mio ruolo»

Buchanan in una lunga intervista rilasciata a GOAL USA ha parlato del suo ritorno in campo dopo l’infortunio. Poi anche un commento riguardo il suo passaggio dal Club Bruges all’Inter.

L’INFORTUNIO – Tajon Buchanan durante l’intervista, parla delle difficoltà avute dopo l’infortunio e del suo recupero: «È stato un momento difficile, è successo tutto molto rapidamente. Ricordo che ho guardato la mia gamba e mi sono accorto subito fosse un infortunio serio. Ho avuto il supporto di tutta la squadra, mi hanno scritto un sacco di persone, sono super grato di questa cosa. Gli infortuni fanno parte del gioco, purtroppo è successo, ma ora torno più forte che mai. Voglio dimostrare chi sono davvero come calciatore, fare un passo avanti. Voglio mostrare personalità, segnare gol e fare assist».

NAZIONALE E DAVID – Buchanan parla del Canada e del rapporto con alcuni compagni, anche Jonathan David (accostato anche all’Inter essendo un giocatore in scadenza): «Molte cose sono cambiate. Marsch vuole portarci a un livello più alto, si vede. Ci sta spingendo nella giusta direzione, sono super grato di poter giocare per lui. Siamo tutti molto legati in Nazionale, io personalmente soprattutto a Davies e Jonathan David. Quando c’è questo rapporto si vede in campo».

Il passaggio in nerazzurro, il primo gol e l’aiuto dei compagni

L’INTER E IL RUOLO – Buchanan spiega il suo ruolo e dove, secondo lui, riesce ad esprimersi al meglio. Poi un parere anche sul suo passaggio in nerazzurro: «Arrivare in questo grande club mi ha spezzato il fiato. Entrare nello spogliatoio con tutti quei grandi campioni, è stato un effetto “wow!”. Tutto quello che ho sempre sognato. Arrivare da Brampton e ora avere la possibilità di giocare per questa squadra. Ora sto cercando di imparare l’italiano, ma è un processo difficile. Spero di migliorare presto. Thuram è quello che mi ha aiutato più di tutti, anche perché parla bene l’inglese. Mio ruolo? Sono un giocatore duttile, capace di giocare in entrambe le fasce. Meglio ad ala nel 4-3-3, mi esprimo meglio nell’ultimo terzo di campo».

Fonte: GOAL