Inter, Buchanan è tornato. Adesso riuscirà a trovare spazio?

In casa Inter è arrivato il momento di Tajon Buchanan? Il canadese ha trovato minuti con la sua nazionale, e ora è davvero pronto a tornare in campo.

OCCASIONE IN VISTA – Dopo la sosta arriva il momento di Tajon Buchanan. Il canadese è totalmente recuperato dalla rottura della tibia accusata in estate. E questo apre la questione su quale sarà il suo futuro. L’esterno infatti è ancora un oggetto misterioso in casa Inter. Arriverà la sua occasione sul campo?

RODAGGIO IN CORSO – Buchanan è tornato ufficialmente tra i disponibili di Inzaghi da Inter-Juventus. Ormai è quindi un mese che si allena in modo completo. A questo si aggiungono i primi minuti di campo assommati con la sua nazionale. Nelle due uscite col Canada durante la sosta per lui dodici e sedici minuti giocati. Niente di che, ma un inizio. Il primo passo per farsi rivedere anche in maglia Inter.

ELEMENTO UTILE – Da qui a marzo il calendario dell’Inter sarà senza sosta. E Inzaghi per primo sa di dover contare su tutta la rosa. Compreso Buchanan. Un esterno in più, capace di giocare sia a destra che a sinistra, sarebbe prezioso nelle rotazioni. Siamo quindi arrivati al momento del canadese? Fino ad ora, tra ambientamento e infortunio, non lo abbiamo ancora visto. Ma potrebbe essere una nuova risorsa.