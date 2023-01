Inter, brutte abitudini non si cancellano: rimonte e troppi gol subiti – CdS

Inter al nuovo anno, ma con gli stessi problemi di prima. Contro il Monza è riapparso lo stesso problema legato alla difesa: troppi gol subiti ed ennesima rimonta. Il Corriere dello Sport analizza nello specifico la situazione.

STESSI PROBLEMI – Il nuovo anno ha riproposto vecchi problemi che l’Inter pensava di aver risolto. Invece, nella prima trasferta del 2023, ecco che la difesa è tornata a prendere gol troppo facilmente. E, nel finale, è pure arrivata l’ennesima rimonta, costata punti preziosi. Insomma, la verità è che le brutte abitudini sono difficili da cancellare. Peraltro, a proposito della fase difensiva, si è confermata anche una difficilmente comprensibile differenza di rendimento tra casa e trasferta. A San Siro, infatti, i palloni raccolti in fondo al sacco sono stati soltanto 4 in 8 partite (solo la Juve ha fatto meglio con 3), mentre lontano dai proprio tifosi sono stati addirittura 20 in 8 viaggi. Inoltre, la rimonta subita, si va ad aggiungere a quelle contro Milan, Udinese e Roma. Solo se riuscirà a invertire la doppia rotta, potrà ancora continuate a coltivare qualche ambizione di scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno