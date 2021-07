Inter, Brozovic mai in discussione con Inzaghi. Chance Dimarco: 3 segnali

L’Inter di Inzaghi riparte da Calhanoglu (vedi articolo), ma soprattutto da Brozovic. Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, fa il punto proprio sull’importanza del croato per Inzaghi e sulla nuova chance per Dimarco. Di seguito le sue dichiarazioni

RITORNO – L’Inter la prossima settimana attende Christian Eriksen a Milano. Il danese saluterà i compagni e poi svolgerà una serie di esami fondamentali: «La prossima settimana si potrebbe rivedere Eriksen a Milano, anche per un saluto ai compagni e poi tutto un iter legato alle visite mediche per verificare lo stato, le sue condizioni fisiche, come sta procedendo il recupero e vedere quali step potrà fare da qui in avanti per un’altra chance agonistica, qualora fosse possibile in Italia. Intanto aspettiamo che torni e faccia le visite mediche, poi ne sapremo di più», afferma Andrea Paventi.

CENTRALE – Intanto Simone Inzaghi punta su Marcelo Brozovic e trattiene Federico Dimarco: «Brozovic? Mai come adesso Inzaghi ha fatto capire al croato di essere centrale e fondamentale. Le sue caratteristiche sono importantissime per il tecnico nerazzurro, che fa pieno affidamento su di lui. Dimarco rimarrà e la sensazione è legata al suo adattamento, al feeling con i compagni di squadra ma anche con l’allenatore che gli ha dato fiducia. Ivan Perisic si sta allenando ma Dimarco ha fatto capire di voler esserci e voler essere protagonista. Sulla fascia destra, Matteo Darmian si farà trovare pronto ma a livello numerico manca un giocatore ed è su quello che l’Inter sta lavorando».