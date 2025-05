Inter, c’è chi brilla e chi è disastroso! Le pagelle – TS

Chance sprecata quella di ieri sera a San Siro. Pareggiano sia Napoli che Inter con la sfida scudetto che sarà decisiva all’ultima giornata. Queste le pagelle di Tuttosport.

ERRORI – L’Inter butta via l’ultima vera chance scudetto contro una Lazio mai doma, e le colpe sono distribuite. Sommer si conferma affidabile: decisivo su Isaksen nel primo tempo, può fare poco sul rigore di Pedro e sull’azione di Dia (6,5). La difesa scricchiola: Bisseck passa da eroe a colpevole, segnando il gol del vantaggio ma poi regalando il pari con un ingenuo fallo di mano (5,5). Acerbi sbaglia clamorosamente il colpo di testa che apre la strada all’1-1 (5,5), e Bastoni dimentica Isaksen e partecipa alla confusione sul pari (5,5). Sulle fasce spiccano due prestazioni opposte: Dumfries giganteggia ancora una volta, segnando di testa e dando spinta continua sulla destra (7); Dimarco è l’altro uomo chiave, con due conclusioni insidiose e un’azione che porta al gol di Bisseck (7). Al contrario, Carlos Augusto entra male e non lascia il segno (5,5).

Inter, tanti gli errori nella ripresa

GESTIONE – In mezzo al campo Barella è tra i più vivaci per intensità e dinamismo (6,5), Calhanoglu è meno brillante del solito ma serve l’assist per il 2-1 (6,5). Mkhitaryan alterna buone giocate a errori evitabili (6). L’attacco è il vero grande assente. Thuram si guadagna una punizione importante ma combina poco altro (5,5), Taremi è lento e poco incisivo (5), mentre Correa entra senza mai trovare la posizione (5). Arnautovic, infine, si divora un gol clamoroso nel finale che avrebbe potuto cambiare tutto (4,5). Simone Inzaghi schiera la miglior formazione possibile ma l’Inter non affonda mai il colpo. Il risultato è un’occasione perduta, forse decisiva nella corsa al tricolore (5,5).