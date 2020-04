Inter, botta coronavirus: solo il Marsiglia avrà rosa più svalutata in Europa

Il “Corriere dello Sport” riporta un interessante studio, dell’osservatorio calcistico CIES, riguardo la svalutazione del valore assoluto e percentuale delle rose dei club europei. Comanda l’Olympique Marsiglia, ma dietro i francesi c’è l’Inter. Diversi i parametri considerati dall’osservatorio: età dei calciatori e durata dei contratti tra gli altri

DURO COLPO – L’emergenza Coronavirus si sta trasformando in un incubo per le economie del calcio. La diffusione del contagio su scala internazionale sta mina le basi del business, incluso il valore presente-futuro di molti calciatori. Un recente studio dell’osservatorio calcistico CIES sui principali campionati dell’Eurozona (Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue1) non lascia dubbi sui futuri scenari. Si prevede infatti un calo medio delle “rose” pari al 28%. Uno tsunami che rischia di impattare sull’intera economia circolare del calcio. Dalla svalutazione dell’asset primario delle società (il valore dei cartellini), allo stress forzato delle più importanti voci di bilancio, fino ai rapporti tra club nel pericoloso gioco delle plusvalenze. Un’alchimia finanziaria che prima o poi presenterà il conto a più di una società. Il calciomercato trasformato in un “mercato del baratto” non è soltanto un’ipotesi di studio, ma una concreta realtà, già a partire dalla prossima finestra estiva.

BIG – Proprio i top club europei rischiano di pagare a caro prezzo l’emergenza da Coronavirus. Il Manchester City potrebbe perdere, secondo l’analisi sviluppata dal CIES, 412 milioni di euro (in termini di valore assoluto). Subito dietro il Barcellona (-366 milioni) e il Liverpool campione d’Europa in carica (-353 milioni). Fuori da questo podio ideale il Real Madrid (-350 mln) e il Paris Saint-Germain (-302 mln).

SHOCK – Ma il calo più importante, riguardo il valore delle rose, porta la “firma” dell’Olympique Marsiglia (-37,9%) seguito dall’Inter(-276 milioni di euro a -35,7%). Al terzo e quarto posto altre due realtà italiane: Hellas Verona e SPAL, rispettivamente -34,3% e -34,2%. Quinto lo Sheffield United, club di Premier, in area -33,2%. Se ci si sofferma sul mercato della Serie A), dietro alle prime tre posizioni (Inter, Verona e SPAL) già esaminate, troviamo, al quarto posto, la Lazio (-32,8%) e, al quinto, il Cagliari (-31,7%).

SERIE A – Sempre analizzando il mercato della prima divisione tricolore (ma in termini assoluti), la prima posizione è nuovamente nel segno dell’Inter (-276 milioni di euro). La Juventus è seconda (-222 milioni a -28,4%), mentre il Napoli è terzo (-181 milioni a -29,8%). Significative le posizioni dell’AS Roma (-147 milioni a -27,2%) e dell’AC Milan (-144 milioni a -31,2%), rispettivamente quarta e quinto. Il report del CIES è interessante perché prende in considerazione diversi parametri. La dimensione della svalutazione è determinata dall’età del calciatore, dalla durata del contratto, dalla carriera, così come dalle ultime prestazioni in campo. A modificare il risultato finale è soprattutto l’età dell’atleta, oltre alla presenza di contratti in scadenza (alla data del 30 giugno 2020), in coincidenza con il termine della stagione sportiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Marcel Vulpis