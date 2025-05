Inter, per Borghi il nodo è mentale: «Col Barcellona un dato di fatto»

Mentre l’Inter si prepara alla sfida di campionato contro il Verona, con lo sguardo già proiettato al ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, il dibattito attorno alla continuità della squadra di Inzaghi in Serie A si riaccende. A farlo è stato Stefano Borghi, intervenuto su Sky Sport per analizzare la corsa scudetto e il momento della squadra nerazzurra.

PROBLEMA MENTALE? – Secondo il collega Stefano Borghi, l’Inter continua a manifestare un problema non tanto fisico quanto mentale: «L’anno che l’Inter arriva in finale di Champions League, in campionato aveva le stesse problematiche che ha oggi. Lì era nervosismo, oggi più di mancanza di concentrazione. L’anno scorso dichiarano l’obiettivo seconda stella e in Champions escono agli ottavi contro l’Atletico Madrid. È anche un po’ la storia di questo gruppo. La grande dimostrazione che arriva da Barcellona è che non è un problema fisico, quello dell’Inter, ma mentale. È lampante, non ha la stessa lama affilata in tutte le partite, e nel campionato di quest’anno perdi punti». Borghi sottolinea come la rosa nerazzurra sia storicamente protagonista di prestazioni straordinarie nelle coppe europee, ma al tempo stesso perda punti importanti in campionato contro avversari meno quotati.

In casa del Barcellona atteggiamento diverso: qual è il problema?

DIVERSE COMPETIZIONI – l pareggio spettacolare al Montjuïc, infatti, ha messo in luce una squadra ancora capace di esprimere un calcio di alto livello quando conta davvero. Ora servirà ritrovare quella “lama affilata” anche in Serie A, dove ogni punto può pesare nella volata scudetto. Con il Napoli a soli tre punti e pronto ad affrontare il Lecce, l’Inter non può più permettersi cali di concentrazione.