Inter-Bologna ultima sfida a San Siro del 2022: le due iniziative del club!

ULTIMA DEL 2022 – Inter-Bologna, sfida in programma il 9 novembre a San Siro alle 20.45, sarà l’ultima partita casalinga del 2022 per la squadra di Simone Inzaghi prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Il club nerazzurro punta dunque all’ennesimo sold-out per salutare momentaneamente la squadra nel migliore dei modi, dando appuntamento al 2023.

INIZIATIVE – L’Inter propone due iniziative interessanti per vestire a festa San Siro: acquistando due biglietti a prezzo intero si avrà infatti la possibilità di acquistare fino ad altri due biglietti al 50%. Inoltre gli abbonati alla stagione in corso potranno utilizzare la Tessera SiamoNoi per comprare fino ad altri 4 biglietti, sempre a prezzo scontato. I prezzi dei biglietti partono da 10€ a tariffa intera e da 5€ con la promo “Porta un amico”.

Fonte: inter.it