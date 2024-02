Inter, Bologna prepara un inferno: vendita biglietti al via con il botto!

L’Inter affronterà mercoledì l’Atalanta nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, lunedì 4 marzo il Genoa e poi sabato 9 il Bologna al Dall’Ara. Proprio quest’ultima partita si preannuncia particolarmente calda con il pubblico bolognese che vola sulle ali dell’entusiasmo e freme in vista della capolista: già tanti i biglietti venduti

SFIDA TRA SQUADRE IN FORMA – L’Inter di Simone Inzaghi nel 2024 sa solo vincere con dieci vittorie in altrettante partite e numeri da record. Il tecnico interista però sa che l’entusiasmo va tenuto a bada perché il campionato è ancora lungo e gli impegni fitti e complicati: mercoledì i nerazzurri affronteranno l’Atalanta a San Siro nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, poi lunedì 4 marzo toccherà al Genoa sempre a San Siro e sabato 9 marzo alle 18 al Bologna al Dall’Ara. Anche la squadra di Thiago Motta vive un gran momento di forma con il sogno Europa a portata di mano.

PARTENZA CON IL BOTTO – Proprio per questo la società rossoblù sta già chiamando a raccolta i suoi tifosi in vista di Bologna-Inter (che si giocherà nel giorno del compleanno dell’Inter): il club vuole un Dall’Ara caldissimo contro la prima in classifica. E si direbbe che l’appello ha funzionato. Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, la prevendita dei biglietti è iniziata con il botto. Sono già settemila i tagliandi venduti in poche ore nel primo giorno riservato agli abbonati e ai titolari di fidelity rossoblù. Rimangono poche decine di biglietti in curva San Luca-Arpad Weisz, ancora disponibili tagliandi nei settori distinti, tribuna e tribuna Kids Stand.