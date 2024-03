Inter, da Bologna una nuvola nera: magagne tra campo e fuori! – TS

L’Inter, sempre più vicina al ventesimo scudetto e alla seconda stella, non sta passando un buon momento tra il rettangolo verde e i problemi che stanno capitando in successione in società, spiega Tuttosport.

PREOCCUPAZIONE – C’è una nuvola nera fantozziana sull’Inter dallo scorso nove marzo, ossia dalla vittoria di Bologna. Nonostante quel match venne vinto dai nerazzurri grazie al gol di Bisseck, la squadra di Simone Inzaghi riportò però due infortuni, quelli di Carlos Augusto e Arnautovic. Due potenziali rigoristi visto poi lo scivolone in casa dell’Atletico Madrid in Champions League. Da quei due stop, alla fine di tutto ciò, è nato questo periodo poco entusiasmante per i nerazzurri.

CADUTA – Da Inter-Napoli il tutto si è amplificato. Nella gara contro gli azzurri è avvenuto il caso fra Acerbi e Juan Jesus che ha riempito quasi ogni momento di discussione calcistica. Martedì sarà atteso il verdetto su Francesco Acerbi che di sicuro non sarà assolto dal presunto insulto razzista. Il difensore dell’Inter rischia dalle 10 giornate di stop alle 3 giornate per condotta antisportiva. A questo si aggiunge anche l’infortunio di De Vrij in Nazionale e dello stop arrivato nelle ultime ore di Yann Sommer. Senza dimenticarci poi i problemi economici e non legati al patron nerazzurro, Steven Zhang.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini