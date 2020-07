Inter-Bologna ha un valore speciale per Walter Sabatini – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come la figura di Walter Sabatini unisca Inter e Bologna. Il dirigente è un ex per i nerazzurri.

DERBY PERSONALE – Walter Sabatini tra il mondo Suning di Inter e Jiangsu e quello di Bologna e Montreal Impact. Oggi per lui si incroceranno passato e presente. Il 12 marzo 2016 proprio in un Inter-Bologna finiva la carriera da responsabile dell’area tecnica rossoblù di Pantaleo Corvino, che due giorni più tardi ufficializzerà il suo addio. Già da allora la società voleva Sabatini, che però verrà conquistato dal progetto Suning.

AVVENTURA CON SUNING – Alcuni emissari legati a calciatori del Jiangsu prospettano a Zhang Jindong la possibilità di portare in Cina l’ex direttore tecnico della Roma. La famiglia Zhang prende informazioni e poi entusiasta della visione del calcio di Sabatini decide di assumerlo come coordinatore dell’area tecnica del Suning Sports Group, con Jiangsu e Inter. E’ il 10 maggio 2017. All’inizio il nuovo direttore è un vulcano di idee e iniziative, ma col passare del tempo arrivano gli attriti. Specie per colpa del cambiamento dei programmi per ragioni politiche. Un particolare che farà la differenza anche secondo lo stesso Sabatini. Saltano vari acquisti già programmati e si arriva allo scontro.

FINALE BRUSCO – Sì all’atto pratico è proprio lo scontro tra due filosofie. Di vita e di lavoro. Dopo l’amore iniziale sia il mondo Suning che Sabatini iniziano a porsi degli interrogativi. Se sia meglio convivere o dirsi addio. Per lavorare con gli Zhang devi saperti adeguare al loro trend, non puoi invadere il campo e nemmeno pretendere che facciano operazioni senza averci riflettuto sopra. Avrebbero mai potuto essere istintivi come Sabatini? No, impossibile. Così arriva la separazione con tanto di dimissioni, il 28 marzo 2018. Oggi il suo mondo è il Bologna.