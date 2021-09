Inter-Bologna, gara facile per Ayroldi ma si perde un rigore: la moviola – CdS

Inter-Bologna, il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza i casi dubbi della partita arbitrata da Ayroldi: ecco la moviola.

LA MOVIOLA – Inter-Bologna, voto al massimo sufficiente per l’arbitro Ayroldi che gestisce una partita poco più impegnativa di un’amichevole, arbitrariamente parlando. L’arbitro, però, al 90′ si perde un rigore clamoroso non dato ai nerazzurri: Dumfries entra in area, dietro di lui Medel che lo insegue, intervento del cileno da rosso che non trova mai il pallone, ma le gambe dell’avversario. Non è rigore, invece, il pallone colpito di testa da Bonifazi e che arriva all’altezza del gomito di Vecino. Lo stesso pallone poi sbatte, come flipper, sul braccio destro di Bastoni anche lui girato.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna