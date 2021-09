Inter-Bologna, Dumfries super! Dzeko e Dimarco vedono doppio: le pagelle – CdS

Inter-Bologna, Dumfries il migliore in campo nelle pagelle del Corriere dello Sport, disponibili oggi in edicola con l’edizione cartacea.

LE PAGELLE – Inter-Bologna, esordio roboante da titolare per Denzel Dumfries, che sfonda più volte a destra con velocità, forza e tempismo. Ricorda il miglior Hakimi ma ora dovrà ripetersi: voto 7,5. Stesso voto per Lautaro Martinez, primo gol in carriera contro il Bologna con tanto di traversa “spaccata”. Dzeko, prima doppietta all’Inter (entrato dalla panchina): anche per lui voto 7,5. Due come gli assist realizzati anche ieri da Federico Dimarco, uno dalla bandierina, e un gol sfiorato a partita in corso: 7,5. Voto 7 per Brozovic, Vecino, Barella e Skriniar: quest’ultimo firma già il secondo gol stagionale, ancora una volta di testa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti