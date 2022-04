Inter, bocche cucite: solo Inzaghi ha parlato dopo Bologna. Ora una paura – CdS

Nessuno dell’Inter ha parlato dopo il crollo contro il Bologna, escluso Simone Inzaghi. Ora il timore per il tecnico è che questo possa condizionare per le ultime partite in campionato.

UNA PAURA – Dopo il crollo in Bologna-Inter, nessuno tra giocatori ha parlato dopo la partita. Escluso Simone Inzaghi, le bocche restano cucite, anche i dirigenti che hanno lasciato il Dall’Ara con i musi allungati, pieni di delusione. Tutto il gruppo squadra si è voluto stringere attorno a Ionut Radu (vedi articolo), ma è evidente che il morale adesso sia basso. La paura per Simone Inzaghi è che questo possa condizionare il cammino di queste ultime quattro partite in Serie A. L’aspetto psicologico ora farà la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.