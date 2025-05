Inter, primo bilancio in attivo in 10 anni! Numeri di una rinascita – TS

L’Inter chiuderà il bilancio in attivo per la prima volta negli ultimi 10 anni. Numeri che testimoniano il valore di un percorso nel quale il lato economico e quello tecnico sono andati di pari passo.

IL RISULTATO – L’Inter si appresta a disputare la finale di Champions League contro il PSG, appuntamento che potrebbe valerle la quarta Coppa dalle grandi orecchie della sua storia. Se il cammino svolto nella competizione europea più importante testimonia la bontà del lavoro “tecnico” svolto dagli addetti ai lavori, i successi conseguiti dalla società nerazzurra a bilancio rimarcano la bontà di quanto effettuato sul piano economico e commerciale. Perché l’Inter chiuderà, per la prima volta negli ultimi 10 anni, il suo bilancio in attivo. Con dei ricavi annuali che risuonano per la loro eccezionale portata.

I RICAVI – L’Inter ha finora incassato circa 132 milioni di euro, ai quali si potrebbero aggiungere i 6,5 milioni derivanti da un’eventuale vittoria della Champions League e i 4 conseguenti alla possibile partecipazione alla Supercoppa Europea. A ciò si aggiungono i numeri straordinari in termini di fatturato, con la sicurezza di superare i 500 milioni di euro finali.

IL MODELLO – L’Inter, come riportato da Bloomberg, potrebbe decidere di ricorrere a investitori privati per sostituire i bond ora esistenti. Un modello, quest’ultimo, già praticato da squadre come Barcellona, Roma e Tottenham. L’obiettivo è quello di finanziare a condizioni più favorevoli, a tassi di interesse bassi e scadenze più lunghe, facendo leva sulla scia di successi che il lato tecnico e quello economico possono vantarsi di aver conseguito.

Fonte: Ivan Cardia – TuttoSport