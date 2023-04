Inter-Benfica, le pagelle: anche Correa fa festa! Dimarco bene – TS

Tanti voti positivi e tante note positive nella grande notte di San Siro che ha regalato all’Inter la semifinale di Champions League

PAGELLE – TuttoSport premia Joaquin Correa con un 7 in pagella. El Tucu partecipa alla festa nerazzurra ritrovando la via della rete. L’argentino potrebbe essersi risvegliato ed essere utile alla causa da ora. Anche Dimarco gioca in maniera ottimale, tanto da guadagnarsi un 7,5 non solo per i due assist, ma anche per due bellissime diagonali di fronte ad Onana. Ma il migliore in campo, secondo il quotidiano torinese, è Lautaro Martinez. El Toro si aggiudica un 8 in pagella per la prestazione totale, condita dal ritrovato gol. Il numero 10 è vivo, elettrico e spesso riesce a ripartire saltando gli avversari.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini