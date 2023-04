Inter-Benfica, Inzaghi e quell’«insieme» rimarcato. Messaggio velato?

Inzaghi in conferenza inneggia all’unione del gruppo Inter, ma quanto c’è di vero? Si attende Inter-Benfica per scoprirlo sul campo.

RILFETTORI – A un giorno dall’attesissima sfida di Champions League, Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa al fianco di Matteo Darmian (vedi dichiarazioni). Nelle domande che i giornalisti hanno posto all’allenatore dell’Inter non sono mancati i riferimenti al tracollo in campionato, confermato anche dall’ultima partita persa contro il Monza. Nel corso della presentazione di Inter-Benfica, però, Inzaghi ha cercato di spostare i riflettori proprio sul prossimo e imminente obiettivo europeo, dimostrandosi sicuro delle capacità della squadra nonostante gli innumerevoli limiti emersi in Serie A.

INSIEME – Fra tutte le parole pronunciate da Inzaghi in conferenza stampa questa mattina una è emersa con maggior vigore: «insieme». Se l’allenatore nerazzurro ha voluto rimarcare l’unione del gruppo non è certamente un caso. Ultimamente, infatti, una delle critiche più frequenti è proprio la mancanza di coesione nell’Inter. Una problematica che viene imputata all’incapacità del mister stesso di fornire i giusti stimoli per mantenere l’ambiente compatto e competitivo. Ripetendo più volte quel termine «insieme» è parso che Inzaghi volesse implicitamente chiarire che quella scissione di spogliatoio, di cui tanto si parla, non c’è. Pur non essendo molto rassicuranti, in questo senso, le ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile (vedi video), si attende Inter-Benfica per scoprire se le parole di Inzaghi troveranno riscontro sul campo.