Inter-Benfica, incasso da record a San Siro! Tutte le cifre – TS

Inter-Benfica ha fatto registrare un record incassi della storia nerazzurra. L’edizione odierna di Tuttosport analizza tutti i ricavi del club nerazzurro nel percorso in Champions League

RICAVI – L’Inter gioisce per il passaggio del turno in Champions League. Un grande traguardo non solo per i tifosi ma anche per il club che contro il Benfica, secondo Tuttosport, ha fatto registrare il record di incassi: 75.389 spettatori per un totale di 8,2 milioni entrati nelle casse del club. Un bottino destinato a crescere grazie alla qualificazione alla semifinale contro il Milan: l’euroderby garantirà un altro sicuro incasso di almeno 8-9 milioni di euro. Soldi che vanno aggiunti ai premi UEFA: 12,5 milioni per la qualificazione in semifinale, che si vanno ad aggiungere ai già 68,55 milioni messi già in tasca per il percorso fatto sin qui in Champions League. Una cifra che, se si considerano anche i biglietti venduti, lievita sino ad arrivare a 93 milioni. Includendo le semifinali il totale può arrivare sino a 115 milioni.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati