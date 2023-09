Inter-Benfica, biglietti in vendita: le informazioni utili

Sono in vendita i biglietti per assistere a Inter-Benfica, gara valida per la fase a gironi della Champions League, prevista martedì 3 ottobre alle 21: tutte le informazioni.

BIGLIETTI INTER-BENFICA – Le informazioni, comunicate dall’Inter sul proprio sito, sui biglietti in vendita per assistere a Inter-Benfica, partita valevole per la fase a gironi della Champions League, in programma martedì 3 ottobre allo stadio San Siro. “Dalle ore 10.30 di venerdì 8 e fino alla mezzanotte di lunedì 11 settembre, gli abbonati alla Serie A 23-24, i possessori di Champions Pack e i soci Interclub potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti“.

VENDITA LIBERA – “Dalle ore 10.30 di martedì 12 settembre, al via la vendita libera per tutti.

Da questa fase saranno attivi anche i punti vendita Inter (San Siro Stadio e Inter Store Milano) e tutti i punti vendita del circuito Vivaticket“.

