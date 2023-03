Inter-Benfica, a breve la vendita dei biglietti: le informazioni

Il 19 aprile è sicuramente una data da segnare in rosso sul calendario per ogni tifoso nerazzurro. Alle ore 21, infatti, andrà in scena a San Siro il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica. A breve aprirà la vendita dei tagliandi.

CHAMPIONS LEAGUE – Dopo la gara di andata in Portogallo in programma martedì 11 aprile, mercoledì 19 aprile l’Inter affronterà il Benfica a San Siro. In palio le semifinali di Champions League. Una partita impegnativa, ma anche affascinante. Il club ha da poco pubblicato le primissime informazioni per la vendita dei biglietti, che aprirà nei prossimi giorni. Queste le fasi di vendita: prevendita per gli abbonati alla Serie A 2022-2023, a cui seguirà la vendita ai Soci Inter Club e ai titolari della tessera Siamo Noi sottoscritta entro il 16 marzo. Solo successivamente si aprirà la vendita libera. Infine, la società raccomanda di acquistare i biglietti attraverso i canali di vendita ufficiali tra cui il sito web del club e nei punti vendita Vivaticket (soltanto per la fase di vendita libera).

Fonte – Inter.it