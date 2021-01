Inter-Benevento riscrive i record della Serie A: zero tiri contro!

Filippo Inzaghi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Benevento, nuovo record negativo in questa Serie A per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, ieri costretta sin da subito a rincorrere i nerazzurri visto lo svantaggio iniziale.

NUOVO RECORD – Inter-Benevento si mette subito male per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, sotto di un gol (autogol di Improta) dopo appena sette minuti di gioco grazie alla punizione insidiosa battuta da Christian Eriksen. Nella stessa viene registrato un record negativo per il Benevento ospite a San Siro, che con il difensivo 5-3-2 con registra neanche un tiro. Samir Handanovic di fatto non viene mai impegnato dall’attacco giallorosso, riscrivendo di fatto il record negativo fatto dal Genoa (sempre coi nerazzurri) che alla quinta giornata aveva fatto un tiro complessivo (zero in porta).