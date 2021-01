Inter-Benevento, la squadra di Inzaghi inizia la preparazione: il programma

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Inter-Benevento è la sfida in programma sabato alle ore 20.45, valida per la ventesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, che nel frattempo ha recupero Schiattarella (vedi articolo), è tornata in campo per preparare il match contro i nerazzurri

RIPRESA – Inter-Benevento è la sfida in programma sabato alle ore 20.45, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. La squadra di Filippo Inzaghi ha iniziato la preparazione: “La seduta di ripresa è stata caratterizzata da attivazione muscolare, lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Gli allenamenti proseguiranno nella giornata di domani. In programma doppia sessione”.

Fonte: beneventocalcio.club