Inter-Benevento, cambi in difesa: subito Depaoli! Inzaghi sceglie Viola

Filippo Inzaghi Benevento

Inter-Benevento, recupero importante a centrocampo per Filippo Inzaghi che per ora si affiderà ugualmente a Nicolas Viola. Un ritorno in difesa e un volto nuovo sulla fascia. Di seguito le possibili scelte del tecnico italiano

LE ULTIME – Inter-Benevento, Inzaghi vuole tornare a fare punti e soprattutto riscattare la partita giocata nel girone d’andata. Per farlo il tecnico italiano manderà in campo l’undici migliore considerando il mercato e qualche recupero importante. Recupero importante quello di Schiattarella, guarito dal Coronavirus (Covid-19), il giocatore è stato convocato e sarà a disposizione del tecnico Filippo Inzaghi ma contro l’Inter scenderà in campo ancora una volta Nicolas Viola davanti la difesa. Torna Luca Caldirola – ex della partita – al centro della difesa in coppia con Kamil Glik. Sempre in difesa potrebbe vedersi per la prima volta Fabio Depaoli, giovane terzino arrivato dall’Atalanta e con un passato già alla Sampdoria. Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Marco Sau squalificato ma in attacco ci sarà ancora una volta Gianluca Lapadula, supportato alle spalle da Improta e Gianluca Caprari.