Inter Beats by Machete TV: di cosa si tratta e tutto ciò che c’è da sapere

Inter Beats by Machete TV è la novità odierna in casa nerazzurra. La nuova collaborazione annunciata dall’Inter con la Machete Crew (vedi articolo) caratterizzerà questo finale di stagione a San Siro. Di seguito la nota ufficiale della società nerazzurra con tutte le informazioni utili

INTER BEATS – “Prosegue la contaminazione dell’Inter nel mondo della musica. Dopo l’attivazione con Marracash (vedi video, ndr), il Club nerazzurro presenta oggi il nuovo progetto Inter Beats by Machete TV. A partire da Inter-Hellas Verona e per tutte le gare casalinghe di Serie A della stagione, il prepartita nerazzurro sarà animato da una doppia attività insieme a Machete, il collettivo fondato da Salmo, Slait e Hell Raton che ha rivoluzionato il mercato del rap in Italia. L’attività sarà powered by Lenovo, Global Techonology Partner, già protagonista in passato dell’intrattenimento prepartita con l’innovativo light show. Lenovo metterà a disposizione dei talent il tablet Android Yoga Tab 13 che, grazie alle sue caratteristiche da home cinema e utilizzo multimodale, potrà essere utilizzato durante il dj set, sfruttando appieno la sua versatilità”.

Inter Beats debutta nel weekend a San Siro

MACHETE CREW – “Circa due ore prima del fischio di inizio andrà in scena dallo stadio una speciale live Twitch sui canali Inter e Machete TV, alla quale parteciperanno ospiti d’eccezione appartenenti al mondo nerazzurro e a quello della musica. I tifosi presenti sugli spalti potranno inoltre assistere, durante l’intervallo della partita, a un DJ set con un talent vicino alla crew Machete, trasmesso anche live sul canale Twitch del collettivo. La serie di appuntamenti sarà inaugurata da DJ 2P, uno dei più importanti deejay italiani che ha collaborato con rapper come Marracash, Salmo e Gemitaiz. Alla live parteciperanno anche Charlie KDM, parte della crew e presentatore di Cantera Machete, il format dedicato agli artisti emergenti che ha lanciato il giovane Ince, terzo ospite della diretta di sabato. Gli artisti saranno inoltre affiancati dalla giocatrice di Inter Women Macarena Portales“.

Contest legato all’ultima partita casalinga

POWERED BY LENOVO – “Il nuovo progetto è stato illustrato oggi – martedì 5 aprile – con una live Twitch in diretta da Spazio Lenovo, l’esclusivo experience store del brand a Milano. L’Official Technology Partner dell’Inter promuoverà inoltre un contest legato al progetto, con in palio la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva in occasione di Inter-Sampdoria. Il vincitore riceverà infatti non solo due biglietti per assistere alla partita, ma sarà inoltre invitato in Turbo Lounge, prenderà parte alla live Twitch e riceverà un Lenovo Yoga Tab 13″.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]