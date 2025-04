Inter-Bayern Monaco con un peso sulle spalle! Tanti diffidati – TS

La partita tra Inter e Bayern Monaco domani dalle ore 21 darà il nome di chi disputerà la semifinale di questa edizione di UEFA Champions League. Simone Inzaghi ha un problema con i diffidati.

RITORNO – Si parte dal risultato di 1-2 dell’Allianz Arena, dove Davide Frattesi ha regalato un sogno ai giocatori nerazzurri. L’ex Sassuolo ha segnato il gol che ha dato la possibilità ai suoi di arrivare alla gara di ritorno con il vantaggio, importante, di un gol. Inter-Bayern Monaco è la partita che domani può dare il nome della squadra che disputerà la semifinale di UEFA Champions League contro il Barcellona. Complicato che il Borussia Dortmund rimonti il risultato di una settimana fa a Montjuic.

Inter-Bayern Monaco, una spada di Damocle per Inzaghi!

PROBLEMA – Il tema è sicuramente secondario perché la concentrazione è esclusivamente alla qualificazione. Simone Inzaghi non ci starà pensando ed è giusto così, ma c’è un problema in casa Inter prima del Bayern Monaco. I nerazzurri arrivano con sei diffidati alla sfida di San Siro, cinque se si toglie Denzel Dumfries infortunato. Ciò vuol dire che cinque giocatori inizieranno il match con il rischio di saltare un’eventuale semifinale in caso di ammonizione. Si tratta di Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. L’arbitro sloveno Vincic nell’unico precedente in stagione contro l’Inter ha tirato fuori tre gialli (Bayer Leverkusen-Inter).

fonte: Tuttosport – Simone Togna