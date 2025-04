Inter-Bayern Monaco, Marinozzi: «Un duello diventa decisivo!»

Andrea Marinozzi, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha analizzato quale potrebbe essere la chiave nella partita di Champions League tra Inter e Bayern Monaco.

INTENSITÀ – Per Andrea Marinozzi l’Inter, per avere la meglio e passare il turno, deve temere l’alta intensità del Bayern Monaco: «Il rischio maggiore per l’Inter stasera riguarda l’intensità. L’alto ritmo che riesce a tenere il Bayern Monaco. Quello mostrato nel secondo tempo nella gara di andata. La difficoltà per l’Inter sarà quella di gestire la pressione costante che farà il Monaco. Sarà un elemento chiave per superare il turno. Punto debole dei tedeschi è evidente, la difesa: 16 gol subiti in tutta la Champions contro i 3 incassati dall’Inter».

Inter-Bayern Monaco, l’analisi di Marinozzi

CONFRONTO – Marinozzi ha poi individuato il duello chiave per il passaggio del turno. Entrambe le squadre hanno una fascia “preferita” d’attacco: «Attacco dei tedeschi passa tanto dalle parti di Olise. Il francese crea molto, lui e Kimmich sono i giocatori che creano maggiori occasioni da gol per i compagni. Asse fondamentale per entrambe. La catena di destra della squadra tedesca è speculare a quella di sinistra nerazzurra. Lo abbiamo visto nella gara di andata. Se vediamo le mappe del match di andata si nota lo sviluppo costante fatto dall’Inter nella parte centrosinistra del campo. 7 volte è entrata nell’area avversaria e 7 volte l’ha fatto da sinistra. Mi aspetto un andamento simile a maggior ragione con il rientro di Dimarco. Senza Carlos Augusto nerazzurri perdono fisicità, a Monaco spesso veniva servito con la palla lunga, con Dimarco hai più piede e più palleggio».