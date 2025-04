Inter-Bayern Monaco, Inzaghi con un solo dubbio. Probabile formazione – TS

Simone Inzaghi si porta un solo dubbio alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Le ultime da Tuttosport.

LE ULTIME – Simone Inzaghi non si porta tanti dubbi in occasione della gara di ritorno di UEFA Champions League dei quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco. Una settimana fa la situazione era peggiore e il problema di Federico Dimarco si era accumulato agli altri già presenti, come quella ancora presente di Denzel Dumfries. A Monaco di Baviera i nerazzurri hanno vinto senza gli esterni titolari della stagione e ricevendo ottime risposte soprattutto da Carlos Augusto. Proprio lui insidia Dimarco per un posto dal primo minuto nella partita di domani. Per ora il favorito è Dimarco, ma Inzaghi si porterà il quesito fino alle ore precedenti al fischio d’inizio. Il resto della formazione è già chiaro. In difesa torna il trio dell’andata, quindi Pavard-Acerbi-Bastoni. A centrocampo i soliti, ossia Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, che riprenderà il posto a Davide Frattesi titolare in campionato. Davanti niente chance per Marko Arnautovic, già protagonista contro il Cagliari. Spazio all’artiglieria pesante rappresentata dalla Thu-La. Marcus Thuram e Lautaro Martinez dovranno replicare la prestazione di pochi giorni fa per dare una speranza di qualificazione.

Inter-Bayern Monaco, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

fonte: Tuttosport – Simone Togna