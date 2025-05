Inter-Barcellona, un nove da urlo! Quasi tutti perfetti: le pagelle – CdS

L’Inter strappa la semifinale al Barcellona nei tempi supplementari con una vittoria di gruppo. Tutti coesi. Queste le pagelle secondo la redazione del Corriere dello Sport.

PIOVONO I BEI VOTI – Dopo una partita del genere non potevano che piovere i bei voti. Otto pieno per Sommer, che fa due parate prodigiose che tengono in vita l’Inter nel momento migliore degli ospiti. Poi si ripete nel supplementare. Bene anche in difesa, con 6 a Darmian e 6.5 a Bisseck che arginano come meglio possono. 9 per Acerbi che tiene a lungo in piedi l’impalcatura difensiva e nel recupero vaga in area di rigore. Bene anche Bastoni, ma è Dumfreis che si prende la scena con un 8.5 opo aver sbalancato la porta a Lautaro Martinez.

Inzaghi, capolavoro! Scelte perfette nel secondo tempo

SCELTE – Tutto positivo il centrocampo, con Zielinski che porta una gamba fresca e va a casa con un sette. Otto invece per Davide Frattesi: il suo ingresso è una scossa elettrica che manda in cortocircuito il Barça. 7.5 invece per Mkhitaryan che a tratti continua a tenere il passo dei giovani. 7.5 anche per Federico Dimarco che argina bene Yamal e soffia il pallone a Dani Olmo che accende Dumfries per il vantaggio nerazzurro. Taremi 7.5, l’appoggio a Frattesi è da fioretto. 8 per Lautaro Martinez che mette lo zampino ovunque. 7 per Marcus Thuram che nei supplementari trova la giocata vincente. 9 pieno per Inzaghi: partita capolavoro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno