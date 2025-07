Inter con Balocco, parla Ricci: «Due eccellenze unite da tre valori!»

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, ha accolto con soddisfazione il raggiungimento di un accordo triennale con Balocco. Di seguito le sue parole e quelle pronunciate dalla Presidente Alessandra Balocco.

L’ENTUSIASMO – Il Chief Revenue Officer dell’Inter, Giorgio Ricci, ha commentato con giubilo la notizia della partnership triennale con Balocco. Il dirigente nerazzurro ha posto l’accento sui valori che uniscono i due brand e sull’obiettivo che li accomuna: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Balocco tra i partner dell’Inter. Questa collaborazione rafforza un legame che da anni ci vede al fianco nella creazione di prodotti pensati per i nostri tifosi. Due eccellenze italiane, unite da passione, tradizione e attenzione all’innovazione, che vogliono dunque ampliare il loro percorso insieme parlando al cuore delle famiglie e della nostra community nerazzurra».

La soddisfazione per l’accordo tra Inter e Balocco è reciproca: il commento

POTENZIALE ELEVATO – A fare da eco alle dichiarazioni entusiastiche di Ricci è la Presidente dell’azienda italiana, Alessandra Balocco, che ha dunque spiegato le ragioni alla base dell’intesa. Di seguito le sue considerazioni: «La partnership con Inter nasce dalla condivisione di valori comuni come la passione per lo sport e lo spirito di squadra, in cui ci riconosciamo. Crediamo fermamente che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire e creare connessioni».

