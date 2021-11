L’Inter e Ausilio in nomination per aggiudicarsi il Globe Soccer Awards

L’Inter e Piero Ausilio rientrano nella nomination per il Globe soccer Awards rispettivamente come miglior squadra e miglior dirigente dell’anno. Responso definitivo il prossimo 27 dicembre

NOMINATION − Tra le squadre in nomination per aggiudicarsi il premio come miglior squadra dell’anno per il Globe soccer awards rientra anche l’Inter. I campioni d’Italia, grazie alla vittoria del loro diciannovesimo scudetto, hanno la possibilità di giocarsi l’ambito premio insieme a Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Lille, Manchester United, Paris Saint Germain, Villarreal, Atletico Madrid, Al Ahly, Al Hilal, Flamengo, Palmeiras, Pohang Steelers e Ulsan Hyundai. Il responso definitivo sarà in programma il prossimo 27 dicembre a Dubai. Il DS dell’Inter, Ausilio, invece si contenderà il premio come miglior dirigente sportivo insieme a Luis Campos, Begiristain Mujika, Roberto Olabe e Marc Overmars. In nomination come miglior allenatore anche Antonio Conte e come miglior giocatore Romelu Lukaku.

REGOLAMENTO − Oltre alla giuria selezionata, il Globe soccer Awards dà parecchia voce anche ai tifosi di tutto il mondo. Infatti, durante la prima fase di selezione i tifosi potranno votare tramite i propri social attraverso il sito Globe Soccer, poi dal 9 dicembre ci sarà una selezione di quattro nomi per ogni categoria (12 in totale). Anche in questo caso, i tifosi possono tornare a dare la loro preferenza.