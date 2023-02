Inter, aumentano i premi UEFA! Prima richiesta Settlement Agrement OK

L’Inter vede crescere i premi UEFA relativi alla partecipazione all’attuale Champions League. La società annuncia, inoltre, che la prima richiesta del Settlement Agreement è pienamente confermata.

SOLDI IN ARRIVO! – L’Inter ha ottenuto un minimo garantito di circa cinquantotto milioni di premi UEFA per i progressi in questa Champions League. Questo è quanto riferisce la società, in base al modello in vigore e ai risultati già raggiunti fino all’andata degli ottavi col Porto. La cifra può aumentare ulteriormente, in relazione a quanto la squadra di Simone Inzaghi riuscirà ad andare avanti. Per esempio, una vittoria nel match di ritorno porterà due milioni e settecentomila euro per il solo successo, più tutto quello che ne consegue dal resto (e dai quarti).

PALETTO SUPERATO! – L’importo guadagnato dall’Inter tramite l’UEFA è al loro del contributo finanziario di quattro milioni, previsto nel Settlement Agreement firmato ad agosto 2022 e che trattiene una parte dei premi UEFA. In tal senso, ci sono altri ventidue milioni eventuali di contributi in caso di mancato rispetto dei termini negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Per il periodo già concluso, quello al 30 giugno 2022, l’Inter ha raggiunto i target finanziari imposti dal Settlement Agreement. Per questo motivo, il contributo eventuale non è scattato.