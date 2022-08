Inter, attesa Champions League: ecco la sfida in esclusiva su Prime Video

L’Inter debutta in Champions League mercoledì 7 settembre a San Siro contro il Bayern Monaco (QUI le ultime sui biglietti). Intanto Prime Video rende nota la partita dei nerazzurri che verrà trasmessa in esclusiva insieme ad altre tre

GRANDE SFIDA – L’Inter debutta nella prima giornata della fase a gironi di Champions League mercoledì 7 settembre alle 21.00 a San Siro contro la corazzata Bayern Monaco (QUI il calendario completo). Le altre avversarie dell’Inter saranno Viktoria Plzen e Barcellona. Proprio la sfida di ritorno con i blaugrana di Xavi Hernandez al Camp Nou è tra quelle che Prime Video trasmetterà in esclusiva, mercoledì 12 ottobre alle ore 21.00 (quarta giornata della fase a gironi). Gli altri tre match che andranno in onda in esclusiva saranno Napoli-Liverpool il 7 settembre alle ore 21.00, Juventus-Benfica 14 settembre ore 21.00 e Chelsea-Milan 5 ottobre ore 21.00.