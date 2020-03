Inter attenta ai dettagli, manda il pranzo a casa ai giocatori – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come l’Inter segua i giocatori anche in questo periodo di isolamento, mandando a casa pranzi personalizzati.

TUTTO ORGANIZZATO – C’è chi fa la spesa al supermercato, come i giocatori del Napoli, o chi ordina a casa tramite i vari siti. Ma c’è anche chi è più fortunato e riceve con un corriere la dieta preparata dal nutrizionista del club. E’ quanto accaduto nelle scorse ore a diversi giocatori dell’Inter che hanno ricevuto a casa le vaschette confezionate da Giulio Lombardoni, lo chef della Pinetina, seguendo le indicazioni precise di Matteo Pincella, il nutrizionista sbarcato ad Appiano la scorsa estate dopo le esperienze con Juventus e Nazionale.

I PRANZI – Nicolò Barella ha postato fra le sue stories di Instagram una foto in cui si vedono otto vaschette contenenti varie pietanze da utilizzare nei vari pasti. Fra gli alimenti maccheroncini al ragù, petto di pollo, hamburger (sempre di pollo), zucchine, cavolfiori, pasta di legumi, guacamole e muffin proteici. Anche D’Ambrosio ha immortalato i maccheroni al ragù, mentre Gagliardini si è dato alle polpette di verdura con contorno di peperoni grigliati. Candreva, tramite le stories della compagna Allegra, ha invece mostrato della quinoa con verdure. Già a inizio stagione Romelu Lukaku, giunto da poco a Milano, aveva raccontato ai media inglesi come l’Inter avesse lavorato anche sull’alimentazione per rimetterlo in forma. Chi ieri invece non ha avuto bisogno della dieta nerazzurra è stato Lautaro Martinez, alle prese con il solito asado argentino, accompagnato da verdure grigliate.