L’Inter attende la seconda finalista! Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan

Con l’Inter già qualificata per la finale, questa sfida tra Juventus e Milan deciderà quale delle due storiche rivali si unirà ai nerazzurri nella lotta per il trofeo. La partita si prospetta equilibrata.

FORMAZIONI UFFICIALI – Juventus e Milan in campo alle 20 per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, dopo la straordinaria vittoria dell’Inter 2-0 ai danni dell’Atalanta. Thiago Motta ha scelto un mix di esperienza e gioventù, con l’esclusione di Nico Gonzalez e Yildiz. Spiccano le scelte di Conceicao e Mbangula sulla trequarti, insieme a Koopmeiners, a supporto di Vlahovic. La difesa vede Kalulu accanto a Gatti, con McKennie adattato a terzino sinistro. Il Milan punta su una difesa solida, con Tomori rilanciato al centro accanto a Thiaw e Theo Hernandez sulla sinistra. A centrocampo, Bennacer agisce da perno davanti alla difesa, supportato da Fofana e Reijnders. In attacco, il tridente con Pulisic, Morata e Jimenez

Juventus-Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic.

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez.