Inter, si rinfoltisce l’attacco: Lukaku non il solo giocatore verso il ritorno

Romelu Lukaku sta per tornare ad Appiano Gentile: in questo modo l’attaccante belga conoscerà il nuovo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

RITORNO – Silvia Vallini, da Appiano Gentile in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ha riferito che domani Romelu Lukaku tornerà alla Pinetina (vedi articolo). L’attaccante conoscerà il nuovo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, e ritroverà i compagni di squadra con cui ha conquistato lo scudetto.

ATTACCO – Non solo il centravanti belga, ma farà ritorno anche Alexis Sanchez. Così rinfoltirà un attacco che fino a questo momento in precampionato si è affidato solo ai giovani e ad Andrea Pinamonti. Quest’ultimo o otrebbe lasciare la società nerazzurra in questa sessione di calciomercato.

Fonte: Sky Sport 24 – Silvia Vallini