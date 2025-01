Inter-Atalanta un monologo di Inzaghi! Successo netto – CdS

L’Inter ha battuto l’Atalanta con il risultato di 2-0 meritando il successo e l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. Il riassunto del Corriere dello Sport.

RIASSUNTO – La doppietta di Denzel Dumfries ha deciso la partita tra Inter e Atalanta, conclusasi con il risultato di 2-0. La squadra di Simone Inzaghi vince così per la settima volta consecutiva lo scontro diretto e accede alla finale di Supercoppa Italiana, dove affronterà la vincente tra Milan e Juventus. Nonostante un primo tempo dominato dall’ex allenatore della Lazio e i suoi uomini il risultato era ancora sullo 0-0, complici gli errori davanti alla porta di Lautaro Martinez. Nella ripresa due prodezze dell’eroe inatteso, Dumfries, hanno spianato la strada verso la vittoria.

Inter-Atalanta, quanti errori!

ERRORI – Quella di Riyad è stata una serata di continui errori. Il primo e forse quello più importante è stato di Gian Piero Gasperini, che ha sbagliato totalmente formazione lasciando fuori Ederson, Charles De Ketelaere e Ademola Lookman. I tre sono entrati con l’Inter in vantaggio, che ha poi raddoppiato pochi minuti dopo. Troppo tardi per pensare di raddrizzare una gara in cui l’Atalanta ha veramente dato poco. Yann Sommer e il fuorigioco del belga ex Milan hanno permesso all’Inter di chiudere anche con il clean sheet.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno