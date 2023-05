Inter-Atalanta, niente spostamento! Due i motivi della scelta

Nonostante la finale di Coppa Italia in programma mercoledì, Inter-Atalanta resta fissata per sabato sera alle 20.45. Impossibile, infatti, spostare l’orario della partita a causa di due motivi principali.

NIENTE SPOSTAMENTO – Dopo la rabbia di Giuseppe Marotta per la scelta di giocare Inter-Atalanta a sole 72 ore di distanza dalla finale di Coppa Italia (vedi articolo), sembra essere tornato il sereno tra il club nerazzurro e la Lega Serie A. A riportarlo è Calcio e Finanza, che svela il retroscena legato ai motivi dell’impossibilità di spostare l’orario della partita. Il primo è la scelta di Sky Sport di far vedere la partita (con DAZN che ha optato per l’esclusiva di Juventus-Milan e Fiorentina-Roma), con tre slot a disposizione: proprio quello di sabato alle 20.45, quello di domenica alle 12.30 e infine quello del lunedì sera. Impossibile, però, spostare Inter-Atalanta a domenica, in quanto Sky Sport non vuole accavallare la gara con la diretta del Gran Premio di Montecarlo di Formula Uno.

RETROSCENA – Il secondo motivo del mancato spostamento di Inter-Atalanta riguarda proprio lo slot di lunedì sera. Anche qui si sarebbe potuto giocare, se non fosse per le celebrazioni del matrimonio di Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro è infatti convolato a nozze la scorsa settimana e proprio i festeggiamenti sono stati organizzati già da tempo per la serata del 29 maggio, che vedranno naturalmente coinvolti tutti i compagni di squadra. Per questo Inter-Atalanta resterà quindi fissata per sabato 27 maggio alle ore 20.45, a tre giorni di distanza dalla finale di Coppa Italia.

