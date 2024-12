Inter-Atalanta, spettacolo in vista! I numeri degli attacchi – CdS

Inter e Atalanta sono le due squadre che giocano il calcio migliore in Italia e non lo raccontano solo opinionisti o altri giornalisti. Lo raccontano soprattutto i numeri, citati dal Corriere dello Sport.

ASPETTATIVE – Inter e Atalanta sono tra le migliori squadre d’Europa. Tra UEFA Champions League e campionato stanno vivendo una stagione quasi perfetta e sono in corsa su tutti i fronti. A Riyadh in Supercoppa Italiana arrivano in un momento di sole vittorie, intervallato da una parte dal Bayer Leverkusen e dall’altra dalla Lazio nell’ultima giornata di Serie A. Le aspettative nei confronti della prima semifinale della competizione sono altissime, i numeri degli attacchi sono la più grande giustificazione.

Inter-Atalanta, numeri impressionanti in attacco!

ATTACCO – L’Inter ha il primo attacco della Serie A per gol segnati, che sono addirittura 45 in 17 partite. Dietro c’è proprio l’Atalanta che ne ha fatti 43 ma con una partita in più. I numeri sono impressionanti e la distanza rispetto alla terza è netta. Dopo le due migliori in Italia c’è la Lazio con 33 gol fatti, il Napoli primo in classifica ne ha appena 27. Marcus Thuram e Mateo Retegui sono i capocannonieri, Ademola Lookman e Charles De Ketelaere gli uomini del momento per Gasperini. L’Inter invece arriva dopo aver ritrovato la rete di Lautaro Martinez, che può segnare per la quarta volta consecutiva in Supercoppa Italiana.

