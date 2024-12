Inter-Atalanta, precedenti netti! Un dato impressionante – CdS

Inter-Atalanta sarà la prima semifinale delle due in programma di Supercoppa Italiana. Inzaghi e i suoi sono già arrivati in Arabia Saudita, i precedenti lasciano pochi dubbi dal Corriere dello Sport.

NUMERI – Inter e Atalanta sono vicine in campionato un punto solo, anche se Inzaghi ha un punto in meno, ma negli scontri diretti questa minima distanza non si è mai palesata. Ma non nel senso che le due squadre sono state molto vicine, anzi, proprio il contrario. Se nel corso del tempo il gap è sembrato essere sempre minore, in realtà gli scontri diretti hanno detto altro. Delle ultime 17 partite tra Inter e Atalanta i bergamaschi hanno vinto una volta sola nel 2019. La squadra di Milano ha vinto tutte le ultime sei gare consecutive, rifilando due 4-0 in fila a San Siro.

Inter-Atalanta, la grande sfida tra Inzaghi e Gasp!

OCCHIO! – Guardando agli scontri diretti si potrebbe sottovalutare l’impegno, ma è difficile che venga fatto. Si tratta pur sempre di una semifinale di Supercoppa Italiana contro la squadra prima in classifica con 41 punti. Inzaghi e Gian Piero Gasperini sono gli unici allenatori delle big rimasti sulla panchina la scorsa estate. Il primo sta vivendo il suo quarto anno e ha vinto cinque volte la competizione con cinque partecipazioni, mentre Gasp è al nono anno a Zingonia. Una sfida tra i volti dei club a tutti gli effetti.

fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi