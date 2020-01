Inter-Atalanta, l’errore costa caro a un arbitro: stop di una settimana – GdS

I fatti successi in Inter-Atalanta non sono passati inosservati da parte del designatore degli arbitri Nicola Rizzoli, che per la grave svista nel corso del match giocato a San Siro sospende un arbitro per una settimana. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

STOP DI UNA SETTIMANA – In Inter-Atalanta sono stati diversi i casi dubbi ma non controllati dall’arbitro Gianluca Rocchi al VAR. Uno in particolare non è piaciuto al designatore italiano di arbitri Nicola Rizzoli, ovvero la trattenuta di Lautaro Martinez nella sua area di rigore nei confronti del difensore dell’Atalanta Rafael Toloi al 39′ dagli sviluppi di un calcio di punizione. L’errore però, a detta dell’ex arbitro, non è stato commesso dall’arbitro in campo bensì dal suo collaboratore al VAR, Massimiliano Irrati: per lui uno stop di una settimana, che con la sua svista ha penalizzato il collega in campo.