Inter-Atalanta, Inzaghi vuole la Champions League questa sera – TS

TuttoSport ricorda come Inter-Atalanta di questa sera sia fondamentale per i nerazzurri. Con un pareggio, Inzaghi e i suoi accederebbero alla prossima edizione della UEFA Champions League con una giornata di anticipo

OBIETTIVO CHAMPIONS – TuttoSport parla di Inter-Atalanta di questa sera e di come sia importante per i nerazzurri. In caso di pareggio, Lautaro Martinez e compagni accederebbero alla prossima edizione della UEFA Champions League con una giornata d’anticipo. Questo poi darebbe la possibilità ai nerazzurri di concentrare le proprie forze sulla sfida contro il Manchester City del 10 giugno. È uno scenario che avrebbe potuto materializzarsi già da sei giorni, con un risultato positivo a Napoli, ma al ‘Maradona’ l’allenatore nerazzurro ha preferito dare la priorità alla finale di Coppa Italia in programma tre giorni dopo a Roma. Il tecnico piacentino per questo motivo ha scelto un turnover massiccio che non ha prodotto effetti anche a causa dell’espulsione di Gagliardini nel primo tempo. Ma il calcolo è stato efficace nell’ottica della conquista della seconda Coppa Italia consecutiva, visto che il dosaggio delle forze col Napoli ha contribuito all’ottima prestazione con la Fiorentina. Oggi con l’Atalanta le rotazioni saranno molto meno pronunciate.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi