Inter-Atalanta 4-0, torna l’Inzaghi-ball! Grande prova di forza – TS

Inter-Atalanta è stata una delle più belle ed importanti dimostrazioni di forza dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Un 4-0 netto senza storie, che lascia spazio ai sogni dei tifosi. Il riassunto da Tuttosport.

PRESTAZIONE – Fluidità nella manovra, verticalità nel momento della necessità, giocatori senza ruolo e alla ricerca di spazi da occupare ed attaccare. Il calcio moderno si rivede nell’Inzaghi-Ball versione 2024-2025, capace di surclassare l’Atalanta senza nemmeno fare troppe storie con un netto 4-0. Inter-Atalanta è durata la bellezza di 10 minuti, giusto il tempo di colpire subito con un autogol e con la rete fantasmagorica di Nicolò Barella. Il tecnico piacentino non dà punti di riferimento ai suoi e lo si vede dagli scatti in avanti di Francesco Acerbi o dalla posizione molto più centrale di Federico Dimarco. Hakan Calhanoglu ha coperto spesso il difensore ex Lazio, Benjamin Pavard ha fatto da esterno aggiunto risultando decisivo in entrambi i gol: prima il tacco per Henrikh Mkhitaryan a iniziare l’azione, poi il colpo di testa per il tiro di Barella. Non c’è stato niente che non sia andato perfettamente, anzi solo una macchia rappresentata dagli infortuni di Alessandro Bastoni e Calhanoglu. Inter-Atalanta è un segnale alla Juventus: Simone Inzaghi vuole il bis e può ripetersi stavolta!

fonte: Tuttosport – Federico Masini