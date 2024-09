Inter-Atalanta, i tifosi votano il MOTM! Nessuna sorpresa

Venerdì sera l’Inter ha strapazzato l’Atalanta vincendo per 4-0 e non mettendo mai in discussione la vittoria. I tifosi hanno votato il MOTM e non c’è stato nessun dubbio sulla decisione pubblicata dal club su X.

MIGLIORE IN CAMPO – Inter-Atalanta ha rappresentato l’ingresso definitivo della squadra di Simone Inzaghi nel campionato attuale di Serie A. Se con il Genoa era arrivato un pareggio e con il Lecce i ritmi non avevano convinto venerdì sera sono arrivate solo risposte positive. Non c’è mai stata storia nella terza giornata, l’Inter ha portato a casa i tre punti ed ha saputo divertirsi e divertire i suoi tifosi. Proprio loro hanno votato il MOTM, vale a dire il migliore in campo del match. Su X è stato appena pubblicato il risultato finale.

Marcus Thuram ha vinto il premio e ha fatto così il bis così dopo quello consegnato dalla Serie A. La doppietta del secondo tempo ha lasciato il segno non solo nei confronti dell’Atalanta. Una doppietta da vero numero 9, da punta e attaccante d’area quale dovrebbe essere Lautaro Martinez. L’argentino però non è al massimo della forma in questo periodo, fortunatamente per i nerazzurri il suo sostituto è il compagno vicino. Marcus Tikus Thuram.