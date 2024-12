Inter-Atalanta, Gasperini punta a un recupero. Il punto

Inter-Atalanta sarà la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Per la sfida, il tecnico piemontese Gian Piero Gasperini si auspica di poter contare su un’importante pedina difensiva.

LA SITUAZIONE – Inter e Atalanta arrivano al match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana con la consapevolezza di aver disputato un 2024 da ricordare. Le due compagini hanno conquistato in totale tre trofei, di cui due conseguiti dai nerazzurri di Milano e uno da quelli di Bergamo. Per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, il successo è stato rappresentato dalla prima storica vittoria dell’Europa League, conquistata grazie al 3-0 in finale contro il Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda i meneghini, alla conquista della ventesima stella si è aggiunto il terzo successo consecutivo in Supercoppa Italiana. Una competizione che i nerazzurri sperano di fare propria per la quarta volta di seguito. Atalanta, Milan e Juventus permettendo.

Inter-Atalanta, Gasperini recupera Ruggeri?

LA SUGGESTIONE – Per la sfida contro l’Inter, Gasperini spera di poter fare affidamento su Matteo Ruggeri, almeno a gara in corso. Il terzino sinistro, che ha recuperato dal problema all’alluce del piede destro, dovrebbe volare con la squadra per Riyadh in vista della gara del 2 gennaio contro i meneghini.

IL PROPOSITO – L’italiano potrà aiutare l’Atalanta, consapevole della difficoltà di questa sfida sia per il livello che per le prestazioni dell’Inter in questa stagione, a non rinunciare a praticare il suo calcio. Come dimostrato dalla vittoria contro il Bayer Leverkusen in finale di Europa League, i bergamaschi non sono soliti partire sconfitti. L’Inter, dominante nell’ultimo mese, sa di dover garantire il proprio massimo per poter uscire vittoriosa dal confronto con i lombardi.