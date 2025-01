Inter-Atalanta, Dumfries MVP. Un voto grave, le pagelle – CdS

L’Inter ha vinto contro l’Atalanta per 2-0 e Denzel Dumfries ha vinto il premio di migliore in campo. Un voto in attacco invece è grave, anzi gravissimo. Le pagelle del match secondo il Corriere dello Sport.

VOTI – Denzel Dumfries ha deciso Inter-Atalanta e ha chiuso la partita con l’8 pieno nelle pagelle del Corriere dello Sport. L’olandese ha dato spettacolo, prima segnando in rovesciata poi spaccando la porta con una conclusione di piatto potentissima da fuori area. Non solo l’esterno merita complimenti, perché tanti ricevono un voto alto. Yann Sommer protegge i pali sul finale e prende 7, stesso voto per Yann Bisseck sempre lucido e pericoloso. Hakan Calhanoglu domina il centrocampo e si allinea ai due precedenti.

Inter-Atalanta, due bocciati gravi!

BOCCIATO! – In un mare poi di 6 o 6.5 l’unica insufficienza è quella di Lautaro Martinez. Due errori gravi davanti a Marco Carnesecchi, continua perciò il momento negativo nonostante abbia trovato il gol contro il Cagliari. L’argentino non riesce proprio ad uscire dal suo tunnel, preoccupante la situazione del capitano nerazzurro. Simone Inzaghi riceve infine 7.5, stravince il duello con Gian Piero Gasperini e lo fa per la settima volta consecutiva. Gasp infatti ne esce con un netto 4.5, bocciatura più grave della serata.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno